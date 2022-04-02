Аномально высокая температура на Шпицбергене оказалась следствием влияния его рельефа на воздушный поток

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2 апреля 2022, 15:01

Фото: pixabay.com

За последние 40 лет сентябрьский минимум площади арктического морского льда снизился в полтора раза, а темпы роста температур втрое превышают средние по планете. Столь быстрое потепление Арктики учёные называют Арктическим усилением, а его причины до сих пор до конца не изучены, сообщает Российская академия наук (РАН).

Российские ученые выяснили, что обтекание воздушным потоком рельефа Арктических архипелагов приводит к росту температуры воздуха и уменьшению облачности, а это — к возможному резкому таянию ледников и снега. Виной тому так называемый фён — метеорологическое явление, в результате которого температура воздуха с подветренной стороны горных хребтов может увеличиваться более чем на десяток градусов, как показали уникальные наблюдения на Шпицбергене.

Внимание учёных из ИФА РАН привлёк случай, когда облачность в районе наблюдений отсутствовала, а температура воздуха у побережья Шпицбергена составила +10 °С, в то время как вокруг архипелага она не поднималась выше — 5−0 °С.

В результате, исследователям удалось не только доказать, что это был действительно фён, но и выявить конкретный механизм фёнового потепления. Отмечается, что полученные результаты являются первым столь детальным исследованием этого явления на Шпицбергене. А опробованная учеными методика поможет в дальнейшем учесть его влияние на метеорологические величины при анализе климатических изменений в архипелагах Арктики.