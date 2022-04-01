Открытие крушения Шеклтона и его знаменитого корабля «Выносливость»

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1 апреля 2022, 13:22

Фото: Застрявший во льдах «Эндьюранс». Wikimedia Commons, hightech.fm

Мир сегодня остается не менее загадочным, чем когда «Выносливость» затонула. 5 марта 1922 года полярный исследователь Эрнест Шеклтон был похоронен на кладбище на склоне холма на острове Южная Георгия, в холодных дальних южных районах Атлантики, сообщает «The New York Times».

Недавно команда морских археологов объявила, что обнаружила место крушения его знаменитого корабля Endurance (Выносливость), трехмачтовой шхуны-барка, которая затонула у берегов Антарктиды более века назад. Корабль был найден 5 марта 2022 года — ровно через 100 лет после того, как Шеклтон был похоронен.

Через четыре дня после открытия Фолклендский фонд морского наследия, который организовал поиски Endurance, опубликовал видео, показывающее корабль в состоянии покоя на дне океана, почти в двух милях ниже поверхности моря Уэдделла.

Выносливость стала частью глубоководной экосистемы, инкрустированной губками, морскими звездами и другими организмами. Тем не менее, лодка удивительно хорошо сохранилась.

В конце 1914 года Шеклтон и экипаж из 27 человек отплыли на юг в море Уэдделла. Именно там, в начале 1915 года, Эндьюранс оказался в ловушке пакового льда. Корабль дрейфовал среди льдин более 10 месяцев, прежде чем смещающиеся льды начали давить его корпус, и море, наконец, поглотило его. Шеклтон намеревался совершить первое сухопутное пересечение антарктического континента, но вместо этого он прославился, да, выносливостью, борясь месяцами за жизнь своей команды, застрявшей во льдах. Они питались тюленями и переплыли океан на лодке.

Сегодня экспедиция рассказывается как притча о поразительном мужестве и борьбе за не совсем реализованные мечты. Надгробие, помещенное на могиле Шеклтона, содержит цитату, которую приписывают Роберту Браунингу: «Я считаю, что человек должен стремиться к тому, чтобы получить приз своей жизни».

Когда-то лед, который покрывал море Уэдделла, делал морское исследование невозможным, но в последние месяцы толщина этого льда была на одном из самых низких уровней, когда-либо зарегистрированных. Открытию Endurance способствовало изменение климата.

Из-подо льда появляется все больше историй, потому что планета нагревается. Исследователи обнаруживают остатки затерянных миров, сохранившиеся теперь, как выясняется, в непостоянной вечной мерзлоте, от орудий труда и оружия ранних человеческих обществ до останков мамонтов и волков, которые когда-то бродили по сибирской степи.

Теперь, когда ледники растворяются и мы смотрим на «Выносливость», видя артефакт прошлого, возникает вопрос, а является ли он также предзнаменованием будущего на нашей изменчивой планете? Вдруг потепление климата потребует от нас такого же мужества и выносливости, чтобы удержать «этот корабль» на плаву, возможно людям могут потребоваться героические усилия.