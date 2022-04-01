В республике Крым построят три мусороперерабатывающих предприятия

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1 апреля 2022, 11:58

Крым планирует достичь 100% обработки бытовых отходов к 2027 году, в ближайшие годы на полуострове построят три мусороперерабатывающих предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Виктории Абрамченко.

Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым была подписана дорожная карта о создании до 2024 года трех комплексных объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики.

Проектирование объектов в настоящее время уже ведется, все участки подобраны. К созданию объектов планируется приступить в конце текущего года.

Абрамченко также поручила Российскому экологическому оператору совместно с регионом применить в Крыму лучшие экологические решения.