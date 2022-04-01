В апреле в созвездии Большой Медведицы можно будет разглядеть двойную звезду

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1 апреля 2022, 11:35

Фото: pixabay.com

Скопление планет в утреннем небе апреля увеличивается в три-четыре раза, так как к ним присоединяется Юпитер. Будут наблюдаться два тесных сплетения — между Марсом и Сатурном, Венерой и Юпитером в начале месяца. А Большая Медведица преподносит сюрприз: двойную звезду вы просто сможете увидеть своими глазами, сообщает НАСА.

Мизар и Алькор являются редким примером двойной звезды, которую вы можете увидеть, как пару без помощи телескопа.

В начале апреля Венера, Марс и Сатурн образуют трио на юго-востоке до восхода солнца, причем Сатурн, по-видимому, неуклонно движется к Марсу каждый день.

1 апреля они находятся на расстоянии нескольких пальцев друг от друга.

Две самые яркие планеты на небе, Венера и Юпитер, направятся к своему собственному сверхконечному соединению 30 апреля, аналогично встрече Марса и Сатурна в начале месяца.