Астрономы обнаружили самую дальнюю сверхъяркую звезду, сформировавшуюся на заре космоса

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31 марта 2022, 13:29

Фото: pixabay.com

Самая дальняя мерцающая гигантская звезда, сформировавшаяся почти 13 миллиардов лет назад на заре космоса, была обнаружена астрономами с помощью телескопа Хаббл, сообщает «The Associated Press».

«Мы видим звезду такой, какой она была около 12,8 миллиарда лет назад, что составляет около 900 миллионов лет после Большого взрыва», — сказал астроном Брайан Уэлч, из Университета Джона Хопкинса и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.

Звезду назвали Эрендель, древнеанглийское имя, которое означает утренняя звезда или восходящий свет — «подходящее имя для звезды, которую мы наблюдали в то время, которое часто называют «Космическим рассветом».

Она находится настолько далеко, что ее свету понадобилось 12,9 миллиарда лет для того, чтобы достичь Земли.

Предыдущий рекордсмен, Икар, также голубая сверхгигантская звезда, замеченная телескопом Хабблом, сформировалась 9,4 миллиарда лет назад. Это более 4 миллиардов лет после Большого взрыва.