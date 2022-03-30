Исследование: Некоторые виды птиц начали гнездиться и откладывать яйца почти на месяц раньше

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30 марта 2022, 16:11

Фото: pixabay.com

Приход весны имеет, казалось бы, непреложные ритуалы – удлинение дней, цветение растений и всплеск активности пчел. Но наступление весны в настоящее время искажается климатическим кризисом, и новые исследования показывают, что многие виды птиц гнездятся и откладывают яйца почти на месяц раньше, чем столетие назад, об этом сообщает «Тhe guardian».

Американские ученые, которые проанализировали тенденции гнездования птиц из образцов яиц, собранных в районе Чикаго, обнаружили, что из 72 видов, по которым существуют исторические и современные данные, около трети птиц в настоящее время гнездятся гораздо раньше обычного.

Голубые сойки, желтые камышевки и полевые воробьи, теперь откладывают свои первые яйца в среднем на 25 дней раньше, чем 100 лет назад. Нагрев атмосферы очевиден и, по-видимому, переворачивает процесс, который долгое время казался непоколебимым.

«Было шокирующим обнаружить это», — сказал Джон Бейтс, куратор птиц в Полевом музее и ведущий автор исследования. «То, что мы видим, ясно указывает на то, что изменение климата оказывает значительное влияние на поведение птиц. Это еще одна часть головоломки, которую мы пытаемся выяснить с точки зрения воздействия».

Исследование, опубликованное в Journal of Animal Ecology, опиралось на записи о яйцах птиц, собранных в период, примерно с 1880 по 1920 год, когда люди могли безудержно собирать их из гнезд без штрафов.

Эти записи, в основном состоящие из коробок с яйцами с рукописными этикетками, описывающими тип птицы и когда яйца были собраны, сравнивались с современными данными о гнездовании. Для исследования Бейтс и его коллеги использовали зеркала, установленные на длинных шестах, чтобы заглянуть в высокие гнезда.

Птицы выбирают, когда гнездиться в соответствии с другими событиями весной, такими как почкование растений и увеличение численности насекомых. Эти взаимодействия природы не выбираются из-за изменения климата - в США медведи выходят из спячки раньше, а вишневые, персиковые, грушевые, яблони и сливовые деревья цветут на несколько недель раньше, чем когда-то. В Великобритании растения зацвели на целый месяц раньше между 1987 и 2019 годами, чем до 1986 года, показали недавние исследования.

«Если вы птица и гнездитесь раньше, вы подвергаете себя риску этих похолоданий, которые все еще могут прийти весной, что затем влияет на растения и насекомых», — сказал Бейтс. «Это влияет на репродуктивный успех птиц».

В 2020 году исследование показало, что почти 3 миллиарда птиц исчезли из США и Канады с 1970 года, потеряв почти треть всей численности птиц.

Исследователи говорят, что потери были «ошеломляющими», причем снижение было самым катастрофичным среди воробьев, черных дроздов, камышевок и зябликов.