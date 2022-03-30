Первый отель в космосе с искусственной гравитацией Voyager Station откроется в 2027 году

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30 марта 2022, 13:15

Фото: pixabay.com

В 2027 году неподалеку от Земли появится первый космический отель и это далеко не выдумка. Совсем скоро любой желающий сможет снять себе комфортабельный номер и отдохнуть от земной суеты. Постояльцам будут доступны рестораны, тренажерные залы и другие помещения для отдыха и развлечений, сообщает «hi-news».

Сооружение будет иметь форму огромного кольца и располагаться на околоземной орбите. Механизм будет постоянно вращаться, чтобы находящихся внутри людей слегка прижимало к полу и создавалась искусственная гравитация. Внутри сооружение будет напоминать круизный лайнер с капсульными номерами, ресторанами и другими заведениями.

Если все пойдет по плану, открытие космического отеля Voyager состоится уже в 2027 году.

Успеть в срок команда планирует за счет того, что основную часть станции соберут, будучи на Земле и только потом отправят на околоземную орбиту.

У многих скептиков возникают вопросы, как такие тяжелые грузы будут переправляться на орбиту, ведь эта проблема и сейчас существует.