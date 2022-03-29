Исследование: Популяция белого медведя процветает несмотря на сокращение морского льда

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29 марта 2022, 16:21

Фото: pixabay.com

Вопреки впечатлениям, сделанным Группой специалистов по белым медведям (PBSG) Международного союза охраны природы (МСОП), что популяция белого медведя сокращается, канадский зоолог доктор Сьюзан Крокфорд сказала, что она на самом деле процветает, сообщает «Сlimate.news».

Выводы Крокфорд появились в Докладе о состоянии белого медведя 2021 года, опубликованном Фондом политики глобального потепления (GWPF) в преддверии Международного дня белого медведя 27 февраля прошлого года. Она пояснила, что оценка популяции белого медведя, используемая PBSG, не обновлялась с 2015 года, хотя с тех пор были опубликованы результаты соответствующих подсчетов.

Эти дополнения составляют общую популяцию медведей в мире почти до 32 000 особей, по сравнению с примерно 26 000, пусть и с широким диапазоном возможных ошибок.

Это умеренное увеличение согласуется с улучшением вида от малой численности, вызванной чрезмерной охотой после того до 1973 году, после чего была начата международная защита этого редкого вида.

«Геологическая служба США оценила глобальную популяцию белых медведей в 24 500 особей в 2005 году. В 2015 году Группа специалистов МСОП по белым медведям оценила популяцию в 26 000 (диапазон 22 000-31 000 особей), но дополнительные исследования, опубликованные с тех пор, привели к тому, что общая численность составила около 30 000 и, возможно, может достигать 39 000», — сказала Крокфорд.

«Это лишь незначительное или умеренное увеличение, но оно далеко от исчезновения вида, ожидаемого экспертами по белому медведю, учитывая падение уровня морского льда почти на 50 процентов с 1979 года.

Это указывает на то, что летний уровень морского льда не так важен для выживания белого медведя, как предполагали биологи USGS. Несмотря на то, что в 2020 году была вторая самая низкая протяженность льда с сентября с 1979 года (после 2012 года), не было никаких сообщений из любой точки Арктики, которые бы предполагали, что белые медведи страдают в результате: ни голодающих медведей, ни тонущих медведей, ни заметного увеличения конфликтов медведей с друг-другом и людьми.

В докладе отмечается, что белые медведи, похоже, перемещаются с Аляски в Россию в «массовом исходе», которое отражает отличные условия кормления медведей в Чукотском море по сравнению с Аляской.

Результаты наблюдений субпопуляции пролива Дэвиса в 2017-2018 годах, опубликованные в 2021 году, показали, что цифры были стабильными, хотя медведи были толще, чем в 2005-2007 годах, с хорошей выживаемостью детенышей, намекающей на процветающую популяцию.

Она добавила, что не было никаких сообщений о массовом голоде медведей, работах о каннибализме или утоплении, которые могли бы указывать на то, что медведи испытывают трудности с выживанием в свободный ото льда сезон.

«Нынешнее здоровье и обилие белых медведей по-прежнему противоречат прогнозам о том, что вид страдает от серьезных негативных последствий сокращения летнего морского льда, вызванного антропогенным изменением климата».

Исследования популяции белого медведя из отчета также показали, что численность медведей в Южном Бофорте была стабильной с 2010 года на уровне около 907 медведей, в то время как в канале М'Клинток численность медведей подскочила с 284 в 2000 году до 716 в 2016 году. Популяция белого медведя в заливе Бутия также была стабильной, по оценкам, около 1 525 медведей в 2017 году.

Между тем, весенние исследования на Шпицбергене в 2021 году показали, что состояние тела самцов белых медведей увеличилось, а размер помета семейных групп был таким же, как и в 1994 году, но ниже, чем в 2019 году.

В новой статье зафиксировано, что больше белых медведей на Шпицбергене, по-видимому, убивают и едят северных оленей летом, чем в 1970-х годах, но это явление не было полностью связано с уменьшением морского льда.