Окаменелости трилобитов кембрия рассказывают, что каннибализм более древний, чем когда-то считалось

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29 марта 2022, 13:50

Фото: pixabay.com

Каннибализм распространен среди миллионов современных видов членистоногих. Богомол съедает своего партнера после совокупления, термиты высасывают кровь из раненых сверстников, а комары перекусывают личинками. Но как далеко уходит этот ужасный способ питания в историю?

Около 514 миллионов лет назад в кембрийскую эпоху «Король» трилобитов перекусывал всем, что он мог съесть, даже панцирными существами своего вида, пишет «The New York Times».

Предыдущие исследования помещают самый ранний каннибализм около 450 миллионов лет назад в поздний ордовикский период.

Но ученые нашли новые доказательства каннибализма возрастом 514 миллионов лет на острове у побережья Южной Австралии, в месте под названием Emu Bay.

Там старые раны на раковинах трилобитов изобилуют, а ископаемые экскременты, вероятно, произведенные трилобитами, содержат еще больше раковин трилобитов. Они намекают на то, что каннибализм может быть датирован ранней кембрийской эрой — более чем на 50 миллионов лет раньше, чем считалось ранее.

Палеонтологи считают сохранившуюся еду внутри окаменелых кишок лучшим доказательством того, что одно животное съедало другое. Но такие окаменелости встречаются редко. Место в заливе Эму, однако, имело оптимальные условия для сохранения другого рода доказательств того, кто кого ел: окаменелые травмы и окаменелые фекалии.

Трилобиты имеют твердые экзоскелеты, как и современные раковинные членистоногие, например омары.

В новом исследовании Рассел Бикнелл, палеонтолог из Университета Новой Англии в Австралии, сосредоточился на заживших травмах у двух видов трилобитов из залива Эму: Redlichia takooensis и Redlichia rex. Доктор Бикнелл собрал 38 окаменелостей двух видов из залива Эму, некоторые из полевых работ, а другие в коллекции Южно-Австралийского музея. Изучая окаменелости, доктор Бикнелл проверил закономерности, которые могли бы рассказать ему о стилях атаки и, следовательно, о том, кем был нападавший.

Образцы с зажившими ранами трилобитов, которые пережили нападения, были большими, поэтому что-то еще большее, должно быть, атаковало их. Маленьких трилобитов со шрамами нигде не было видно, и у доктора Бикнелла возникло подозрение о том, где они оказались: в окаменелых экскрементах своих сородичей, также известных как копролиты.

«Все, что меньше, потреблялось и превращалось в эти прекрасные копролиты», — сказал он. «Все, что больше, что-то повредило его, но оно смогло уйти от атаки».

Доктор Бикнелл описывает примерно так: они плавали по кембрийскому морскому дну, охотясь на легкие, мелкие цели, включая более мелких представителей своего собственного вида.

Таким образом, если фекалии принадлежат трилобиту, как подозревает доктор Бикнелл, то находки в заливе Эму представляет собой самый старый пример каннибализма в летописи окаменелостей.