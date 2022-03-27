Rolls-Royce займется созданием робота по добыче воды и кислорода в космосе

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27 марта 2022, 14:50

Фото: pixabay.com

Министр науки Великобритании Джордж Фриман объявил, что выделит грант на сумму два миллиона фунтов стерлингов для компании Rolls-Royce, которая займется реализацией проекта автоматической космической станции, добывающей кислород в космосе — пишет Sky News.

В частности, Rolls-Royce совместно с инженерами Британского космического агентства создадут новый способ добычи воздуха и воды в открытом космосе с помощью робота.

Изобретения, такие как камера космической станции, стали возможными благодаря сотрудничеству между государственным и частным секторами.

Кроме того, планируется разработать технологию, способную противостоять высоким уровням радиации на Марсе, усовершенствовать связь между Марсом и Землей, а также создать робота для поиска ресурсов в лунных породах.