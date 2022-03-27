Американские горки против водяных полевок: план «Дисней-на-Темзе» угрожает дикой природе

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27 марта 2022, 13:27

Концепт-арт для London Resort, LRCH, www.theguardian.com

Предлагаемый тематический парк размером с 136 футбольных стадионов будет угрожать охраняемым видам и природному биоразнообразию Великобритании. Где с одной стороны сталкиваются обитающие здесь редкие виды птиц, животных и насекомых, а с другой стороны, сторонники тематического парка, который, как они утверждают, будет конкурировать с Диснейлендом по своим размерам и амбициям.

Парк, называемый London Resort, будет построен на полуострове Суонскомб на Темзе, недалеко от Грейвсенда, где он будет охватывать землю, эквивалентную 136 стадионам Уэмбли, и будет включать в себя тематические аттракционы, аквапарк, конференц-залы, отели и торговый центр, сообщает «Тhe guardian».

Тем не менее, проект является весьма спорным, известно, что на этой неделе будут проведены предварительные слушания.

Важно отметить, что тематический парк предлагается в качестве «национально значимого инфраструктурного проекта» (NSIP) - обозначение, обычно зарезервированное для основных дорог, электростанций или аэропортов. И это несмотря на то, что большая часть полуострова недавно была объявлена «местом особого научного интереса» (SSSI) из-за его широкого спектра редких растений и дикой природы.

К ним относятся болотные луни, колпицы, выдры, большое разнообразие орхидей и более 1 700 видов беспозвоночных, в том числе четверть видов водяных жуков Великобритании и более 200 видов, которые считаются важными для сохранения.

Перспектива строительства тематического парка на одном из двух участков в Великобритании, где обитает исчезающий Attulus distinguendus (выдающийся прыгающий паук), и который также поддерживает многие другие ключевые виды, возмутила защитников природы.

«Мы потеряем городской оазис - дом для видов, которые варьируются от прыгающих пауков до болотных луней - для пластиковых динозавров, ярмарочных аттракционов и еще большего загрязнения в то время, когда важность природы для благополучия человека никогда не была более ясной», - сказал Эван Боуэн-Джонс, исполнительный директор Kent Wildlife Trust на прошлой неделе.

Если правительство выполнит все обязательства, которые министры взяли на себя в отношении необходимости защиты природы и борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией, я не вижу, как этот проект может получить одобрение.