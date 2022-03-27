Акустические волны Солнца ведут себя странно

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27 марта 2022, 12:52

Фото: NYU Abu Dhabi, naukatv.ru

Обнаруженный недавно на Солнце новый тип высокочастотных акустических волн ведет себя совсем не так, как предполагали ученые. Эти волны проявляются на поверхности Солнца в районе экватора в виде закрученных вихрей, движущихся против вращения звезды. Проблема в том, что они движутся в три раза быстрее, чем предсказывает теория, и физики не смогли определить почему.

Раскрытие этой загадки должно перевернуть представления ученых о физике ближайшей к нам звезды, об этом сообщает телеканал «Наука» со ссылкой на Nature Astronomy.

Хотя невозможно заглянуть внутрь звезды, их внутренние процессы часто можно понять, исходя из поверхностной активности. В частности, о многом могут рассказать акустические волны. Они создаются близко к поверхности, а затем частично или полностью отражаются внутрь, где резонируют, создавая акустические колебания.

Группа ученых во главе с физиком Крисом Хэнсоном из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби изучила и проанализировала данные об этих колебаниях, используя 24 года наблюдений наземной группы телескопов Global Oscillation Network Group, десять лет наблюдений космической обсерватории Helioseismic и магнитный имидж-сканер.

Исследователи обнаружили очень последовательный сигнал, который показывает наличие ранее неизвестных волн. Волны сформировали узор вихрей на поверхности Солнца, движущихся против вращения звезды. Вращение на севере всегда антисимметрично вращению в южном полушарии.

Во-первых, сила Кориолиса — способ, которым экватор вращающегося сферического объекта движется быстрее, чем его полюса — возбуждает волны вихревости, как мы знаем, такое может произойти здесь, на Земле.

Кроме того, есть три механизма, которые могут влиять и модифицировать волны: магнетизм, гравитация или конвекция. Однако ни один из них не может объяснить данные наблюдений.

Неожиданно это также имеет отношение к тому, что происходит на Земле. Ученые недавно обнаружили в океане высокочастотные волны, распространяющиеся в четыре раза быстрее, чем предсказывает теория. Их также пока невозможно объяснить. Совместное изучение обоих явлений может помочь разгадать тайну, стоящую за ними.