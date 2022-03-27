В Казахстане сообщили об увеличении объема воды в Аральском море

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

27 марта 2022, 12:17

Фото: pixabay.com

По словам министра экологии, геологии и природных ресурсов страны Сериккали Брекешева, это стало следствием реализации Казахстаном проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря», сообщает ТАСС.

Объем воды в Аральском море увеличился на 11,5 куб. км, а пропускная способность русла реки Сырдарьи увеличилась с 350 до 700 куб. м в секунду.

Министр отметил, что готовится вторая фаза проекта, посвященная восстановлению северной части Аральского моря. В ходе ее реализации планируется строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, а также реконструкция рыбопитомников на Аральском море.

Развитие гидроэнергетики в верхнем течении рек Амударьи и Сырдарьи в 1960-1980 годах без учета потребностей Аральского моря привело к резкому сокращению притока воды и высыханию Арала. До 1960 года в речных дельтах обитало свыше 70 типов млекопитающих и 319 типов птиц, на сегодняшний день их осталось меньше половины, а в низине реки Сырдарьи, более чем 100 тысяч гектаров плодородных почв превратились в соляные болота. Прежде морская экосистема содержала 24 вида рыб, которые в настоящее время исчезли. Водился карп, окунь, осётр, лосось, рыба-меч и другие. В 1980 году солёность моря превысилась на запредельные 18% и рыба полностью исчезла.

Сухие ветры, дующие над высохшим морским дном Арала, поднимают пылевые бури.