Росприроднадзор обнаружил загрязнение почв на территории Башкирского Научно-исследовательского института

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25 марта 2022, 15:59

Фото: Росприроднадзор, https://nia.eco

В Башкирии от действий НИИ пострадали почвы. Научный институт не соблюдал правила хранения отходов и химикатов. По информации Росприроднадзора, организация занимается изучением и производством гербицидов, а также регулированием роста растений, об этом сообщает «НИА Экология».

Оказалось, что предприятие хранит опасные отходы в ветхом гараже и на открытой площадке в емкостях без маркировки. Взятые пробы показали превышение содержания вредных веществ в почвах. Отходы были отнесены к четвертому классу опасности. По предварительным расчетам инспекторов Росприроднадзора, экологический ущерб составил более 800 тысяч рублей.