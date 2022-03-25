В мозге мышей найдены нейроны, влияющие на конкурентоспособность

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25 марта 2022, 08:52

Фото: pixabay.com

Оказывается, у мышей есть социальное поведение, и они конкурируют между собой. А нейроны, отвечающие за «социальный рейтинг», расположены в передней поясной области мозга, сообщает «Популярная механика».

Как отмечает исследователь Уильям Ли из Массачусетской больницы общего профиля, эти нейроны способны интегрировать информацию об окружающей среде, настройки социальной группы и ресурсы вознаграждения, чтобы рассчитывать оптимальный вариант конкурентного поведения — в зависимости от того, с кем именно грызун взаимодействует. Таким образом успех за первенство в «социальном рейтинге» мышей — это не просто продукт физической силы или выносливости животного. Нейронные сигналы внутри мозга мыши также влияют на соревновательный драйв.

«Социальные взаимодействия у людей и животных чаще всего происходят в больших группах, и эти групповые взаимодействия играют заметную роль в социологии, экологии, психологии, экономике и политологии».

Также в результате исследования стало понятно, что при воздействии на эти нейроны можно увеличить возможности конкурирования или уменьшить их, несмотря на природные задатки грызуна.

Работа обнаруженных нейронов проявляется в социальном поведении, которое охватывает множество измерений, включая способность понимать социальные нормы и демонстрировать действия, которые могут соответствовать динамической структуре социальных групп. Результаты данного исследования могут быть интересны тем, кто изучает различные нейрокогнитивные расстройства, характеризующиеся определенным социальным поведением. Например, расстройства аутистического спектра или шизофрении, которые характеризуются измененным социального поведения.