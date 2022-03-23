Ученые установили, что уровень СО2 в пойменных водах Оби в 25 раз выше, чем в атмосфере

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23 марта 2022, 16:20

Фото: pixabay.com

Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) также намерены изучить, что происходит с продукцией диоксида углерода в реке во время ледостава и после него, чтобы объяснить гибель рыбы в Оби. Его концентрация в пойменных водах, как правило, превышает 10 000 ppmv — это почти в 25 раз выше, чем уровень СО2 в атмосфере, сообщает ТАСС.

Сергей Кирпотин, руководитель центра «БиоКлимЛанд», пояснил, что каждый год в пойме Оби из-за заморных явлений, вызванных в том числе повышенным содержанием углекислого газа, гибнут десятки тонн рыбы.

Изучение и понимание этих процессов <…> поможет объяснить заморные явления рыбы в Оби.