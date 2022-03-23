Китайские и американские ученые говорят, что Западная и Центральная Африка может пострадать в будущем от пожаров

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23 марта 2022, 12:41

Фото: pixabay.com

Лесные пожары будут представлять большой социально-экономический риск в будущем, говорят исследователи, поскольку они все чаще сжигают сельскохозяйственные районы и наносят вред населению, пишет «Тhe guardian».

Исследователи из университетов, включая Пекинский университет, Пекин и Национальную лабораторию Оук-Ридж в США, надеются, что их работа может быть использовано для демонстрации региональных различий в воздействии лесных пожаров, чтобы помочь подготовиться к пожарам в этих районах.

Они использовали 13 моделей системы Земли, которые имитируют атмосферу, океан, море, лед, поверхность суши и растительность на суше и биогеохимию океана, а также показывают движение углерода через систему Земли.

В то время как модели показали меньшее увеличение углерода, выделяемого лесными пожарами, социально-экономические факторы имели больший рост.

По словам исследователей это связано с тем, что: «Такие повышенные социально-экономические риски в первую очередь вызваны сложным региональным усилением будущей активности лесных пожаров и социально-экономическим развитием в странах Западной и Центральной Африки, что требует возникновения стратегической готовности к лесным пожарам в этих странах».

По мере развития стран Западной и Центральной Африки лесные пожары с большей вероятностью поражают жилые и сельскохозяйственные районы.

Во время австралийского сезона лесных пожаров 2019-2020 годов серия крупных лесных пожаров сожгла большие площади, стоив более 20 миллиардов долларов США и убив по меньшей мере 33 человека. Эти виды воздействия, вероятно, станут более распространенными.

Исследователи обнаружили много областей, которые, вероятно, столкнутся с «более легковоспламеняющимся будущим», в том числе Конго, которое, согласно их моделированию, сталкивается с более высоким индексом площади листьев, что означает, что будет больше топлива для сжигания, и населенные районы в США, которые могут столкнуться с катастрофическими последствиями, подобными тем, которые наблюдаются в Австралии.