Правительство РФ будет внедрять инновационные проекты по климату и энергетике

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23 марта 2022, 12:27

Фото: pixabay.com

Президент России дал поручение правительству разработать и утвердить инновационные проекты государственного значения по климату и низкоуглеродной энергетике. Проекты будут направлены на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ и обеспечение плавного перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла с использованием новых отечественных наукоемких решений и технологий, об этом сообщает «c-o-k.ru».

«Предстоит адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику. Чтобы учитывать здесь все возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам, конечно, нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчёты, а самим объективно, точно определять баланс углерода в атмосфере», — отметил президент.

Кроме того, разработка проектов должна включать в себя создание условий для «опережающей профессиональной подготовки научных и инженерных кадров в интересах развития новых секторов экономики, предусмотренных названными важнейшими инновационными проектами государственного значения».