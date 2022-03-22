Исследование: Богатые страны должны прекратить добычу нефти и газа к 2034 году

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22 марта 2022, 17:13

Фото: pixabay.com

Беднейшим штатам должно быть предоставлено время до 2050 года, говорится в исследовании, направленном на установление справедливого пути прекращения экономии ископаемого топлива. 12 лет дается европейским странам, в то время как беднейшим странам должно быть дано 28 лет, чтобы обеспечить справедливый переход от ископаемого топлива, сообщает «Тhe guardian».

В докладе, возглавляемом профессором Кевином Андерсоном из Центра исследований изменения климата Тиндалла в Манчестерском университете, было установлено, что богатые страны, такие как Великобритания, США и Австралия, должны до 2034 года остановить всю добычу нефти и газа, чтобы дать миру 50% шанс предотвратить разрушительный климатический распад, в то время как беднейшим странам, которые также сильно зависят от ископаемого топлива, следует дать до 2050 года.

Андерсон сказал, что, хотя теперь ясно, что должен произойти быстрый отход от «экономии ископаемого топлива», важно, чтобы это было сделано справедливым и равноправным образом. «Существуют огромные различия в способности стран прекратить добычу нефти и газа, сохраняя при этом динамичную экономику и обеспечивая справедливый переход для своих граждан», - сказал он.

В докладе рассматривается богатство каждой страны и то, насколько ее экономика зависит от производства ископаемого топлива. Было установлено, что многие более бедные страны будут искалечены экономически и политически быстрым отходом от нефти и газа, в то время как более богатые страны могут позволить себе прекратить производство ископаемого топлива, оставаясь при этом относительно процветающими.

Например, было установлено, что доходы от нефти и газа составляют 8% ВВП США, но без этого ВВП страны на душу населения по-прежнему составлял бы около 60 000 долларов США (46 000 фунтов стерлингов) - второй по величине в мире.

Между тем, такие страны, как Южный Судан, Республика Конго и Габон несмотря на то, что они являются небольшими производителями нефти и газа, имеют мало других экономических доходов и будут опустошены быстрой трансформацией.

Кристиана Фигерас, бывший глава ООН по климату, которая курировала саммит в Париже в 2015 году, приветствовала результаты. «Это новое исследование является своевременным напоминанием о том, что все страны должны быстро прекратить добычу нефти и газа, причем богатые страны идут быстрее всего, а также обеспечить справедливый переход для работников и сообществ, которые полагаются на него».

Выводы доклада сделаны на фоне возобновления внимания к климатической справедливости среди групп гражданского общества и стран глобального юга, особенно на прошлогодней конференции Cop26 в Глазго.

Исследование, проведенное по заказу Международного института устойчивого развития, количественно оценивает, насколько будущая добыча нефти и газа соответствует парижской климатической цели в 1,5 ° C - и что это означает для 88 стран, ответственных за 99,97% мировых поставок нефти и газа.

19 стран с самыми высокими мощностями, со средним не нефтяным ВВП на душу населения более 50 000 долларов США, должны прекратить производство к 2034 году с сокращением на 74% к 2030 году. Эта группа добывает 35% мировой нефти и газа и включает в себя США, Великобританию, Норвегию, Канаду, Австралию и Объединенные Арабские Эмираты.

Исследование показало, что даже с такими временными рамками более бедным странам потребуется финансовая поддержка для перехода, если они хотят избежать массовых экономических и политических потрясений.