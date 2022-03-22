Для спасения Байкала предлагают сократить турпоток и поставки в регион бытовой химии

Озеро Байкал является одним из самых живописных мест на земле. Тысячи туристов со всего света каждый год приезжают на озеро, чтобы отдохнуть и полюбоваться его красотами. В период пандемии число туристов значительно выросло, ведь многие зарубежные направления были закрыты.
Текущее положение дел то же способствует увеличению потока туристов. Но дикий туризм наносит серьёзный вред природе. На озере отсутствует коммунальная инфраструктура. Отдыхающие сваливают мусор в кучи и не убирают его за собой. Со временем он попадает в воду. Содержание микропластика в воде уже превысило критический показатель.
Специалисты планируют организовать систему мониторинга проблемных территорий прибрежной зоны, чтобы сократить уровень антропогенной нагрузки. Для спасения озера Байкал от загрязнений требуются радикальные меры. В качестве некоторых из них эксперты называют сокращение числа туристов, запрет на продажу в регионе химических моющих, чистящих и стиральных средств.
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