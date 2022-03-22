В Госдуме рассмотрят запрет на продажу бытовой химии на Байкале

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22 марта 2022, 14:24

Фото: pixabay.com

Госдума намерена запретить продажи синтетических моющих средств и товаров бытовой химии на Байкале, если в них содержится более 5% фосфатов и фосфонатов. Концептуально поддержать запрет готовы в Минприроды и Роспотребнадзоре, сообщают «Известия».

Эксперты же считают проблему актуальной: уже сейчас байкальская флора страдает от разрастания чужеродных водорослей, что приводит к выделению токсинов.

Документом предлагается ввести запрет на продажу в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории синтетических моющих средств и товаров бытовой химии в рамках закона «Об охране озера Байкал».

В последние годы зафиксировано кратное увеличение количества чужеродных для озера водорослей. Среди них спирогира, сине-зеленые водоросли, некоторые другие виды быстро развивающихся водорослей.

Во всем мире уже давно запрещены порошки и бытовая химия, которые содержат более 2% фосфатов и фосфонатов. Однако в России сделать этого пока не удается.

Проблема заключается в том, что на Байкале сейчас идет чрезмерное разрастание водорослей. Как известно, фосфаты — очень хорошее удобрение для растений.

Эти растения захватывает прибрежное дно озера и превращает некогда чистейшую воду Байкала в зеленоватый кисель. Так же наблюдается стремительное увеличение фитопланктона. Катализатором или удобрением для развития спирогиры и фитопланктона, стали бытовые и коммунальные отходы населённых пунктов, расположенных на берегах озера. Эксперты сообщают: «Сейчас получили широкое распространение дешевые стиральные порошки и чистящие средства, содержащие много фосфатов и нитратов. Для спирогиры это отличное удобрение».