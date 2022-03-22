В Китае испытали установку, перерабатывающую углекислый газ в биотопливо

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22 марта 2022, 13:51

Фото: pixabay.com

Китайские специалисты запустили установку, которая перерабатывает 95% CO2 в экологическое топливо. Полномасштабная установка успешно завершила пробную эксплуатацию и готова к производству 1000 тонн углеводородного топлива в год, об этом сообщает ТК «Ресайкл» ссылаясь на пресс-службу Даляньского института химической физики (DICP) Китайской академии наук.

Технология гидрирования диоксида углерода разрабатывалась с 2017 года учёными DICP совместно с Zhuhai Futian Energy Technology. В октябре 2021-го Китайской федерацией нефтяной и химической промышленности была проведена 72-часовая оценка эффективности демонстрационной установки.

Станция производит конверсию CO2 в бензин с октановым числом выше 90, что соответствует китайскому национальному стандарту VI. Эффективность процесса – 95% при низких энергозатратах.

Очевидно, что бензин, произведённый из атмосферного CO2, не добавляет выбросов в окружающую среду. Но данная технология их и не снижает. Поэтому учёные предупреждают: нельзя допустить, чтобы подобные инновации сбили общество с курса на отказ от ископаемого топлива.

Хотя мир уже идет к тому, чтобы заменить добычу ископаемых новыми технологиями, они улучшат климат проживания и окружающую среду.