В Калмыкии до конца года высадят свыше 1,3 тыс. га деревьев и кустарников

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 марта 2022, 14:17

Фото: pixabay.com

Более 1,3 тыс. га адаптированных к засушливому климату деревьев и кустарников планируется высадить в Калмыкии до конца года в рамках федерального проекта «Восстановление лесов», сообщает ТАСС.

В последние годы из-за неблагоприятных экологических тенденций — это изменения климата, частые засухи, а также чрезмерная нагрузка на пастбища ненормируемым выпасом сельхозживотных, в Калмыкии начал активно развиваться процесс опустынивания и засоления почв.

Засухи иссушили почву, пыльные бури стали накрывать даже соседние регионы, в частности, Астраханскую область. Ежегодно увеличивается число степных пожаров, значительно снижается продуктивность пастбищ.

Лесовосстановление – одна из мер борьбы с опустыниванием и деградацией почв. Сейчас леса в регионе занимают только 0,2% от общей площади территории.