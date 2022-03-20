В Московском зоопарке родился детеныш кошачьего лемура

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20 марта 2022, 13:17 Источник: АГН "Москва"

Скриншот из видео.

В Московском зоопарке появился на свет детеныш кошачьего лемура. Этот вид приматов находится под угрозой исчезновения и занесен в Международную Красную книгу, сообщила пресс-служба зоопарка.

«В семействе наших кошачьих лемуров пополнение. Детеныш родился у альфа-самки Суоми. Он появился на свет 10 марта и еще совсем маленький, его трудно разглядеть на пушистом мамином теле», - говорится в сообщении.

Пол детеныша определят несколько позже, когда он начнет гулять самостоятельно.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, кошачьи лемуры в зоопарке приносят потомство регулярно.

«Это очень важно, потому что мы вносим вклад в сохранение редкого вида. Детеныши потом уезжают в другие зоопарки по всему миру, где образовывают свои семьи. Например, предыдущие дети Суоми уехали в Минский зоопарк и в наш филиал в Великом Устюге», -сказала Акулова.