Некоторые западные СМИ обвиняют США в создании биологического оружия, запрещённого Международной конвенцией

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

20 марта 2022, 12:45 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Автор международного соглашения, запрещающего разработку биологического оружия доктор Фрэнсис Бойл обвинил США в разработке биологического оружия и в создании биолабораторий военной направленности на территории Украины. Официальные документы Минобороны США, свидетельствующие о создании биолабораторий на Украине размещены на некоторых американских правительственных сайтах в открытом доступе.

Доктор Фрэнсис Бойл дал интервью Оуэну Шройеру (Infowars.com) и сообщил несколько фактов, которые можно рассматривать как информационные бомбы. Прежде всего, знайте, что доктор Бойл является автором международного соглашения, запрещающего разработку биологического оружия, подписанного Рейганом в 1980-х годах. И с тех пор доктор Бойл борется с усилиями Тони Фаучи, который постоянно продвигает незаконные исследования для развития биологического оружия при поддержке как демократов, так и неоконсерваторов.

На шоу с Шройером доктор Бойл заявил, что коррумпированное правительство Америки управляет и спонсирует ученых и коллаборационистов на Украине в области развития биологического оружия, и он специально назвал Фаучи (NIAID), Коллинза (NIH) и Валенского (CDC) теми, кто заслуживает судебного преследования за преступления против человечности. Ранее он заявлял, что «тысячи» ученых, которые занимались и занимаются исследованиями для развития биологического оружия, должны быть привлечены к ответственности и приговорены к пожизненному заключению.



Кроме того, Бойл подтвердил многолетнее существование лабораторий биологического оружия, построенных США на Украине, и рассказал о том, что правительство Соединенных Штатов виновно в нарушении глобального договора против разработки биологического оружия, более того Америка намеренно окружает Россию лабораториями.

Кстати, информация, размещённая на правительственных сайтах США и официальные документы, размещённые в сети, открыто признают работу лабораторий биологического оружия на Украине. Но американские СМИ старательно не замечают даже этого.

Однако достаточно просто пройтись по американскому сегменту мировой паутины, чтобы найти неоспоримые доказательства тому, что США проводят исследования для разработки биологического оружия на Украине, в Грузии и в других странах и это сотни документов, размещённых в открытом доступе. В том числе Принадлежащее Пентагону агентство DARPA выложило в сети на сайте MSRDconsortium.org документ о том, что данная организация проводит исследования, посвящённые биологическому оружию.

Речь так же идёт о развитии программы совместного биологического взаимодействия (CBEP). Для её реализации привлекаются иностранные партнеры в любом из следующих регионов: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан и Украина. Кроме того, такие же партнёрства интересую США буквально во всех частях света, в отдалении от Америки. Обратите внимание, что в документе конкретно говорится, что Министерство обороны США нацелено на страны бывшего Советского Союза, такие как Украина, в качестве назначенных мест для так называемых исследований «снижения угрозы».

Это, конечно, код для создания биологического оружия. Что США создали десятки таких лабораторий на Украине недавно подтвердила заместитель госсекретаря Нуланд. Согласно международным договорам, это означает, что США и Украина действуют в нарушение международного права, отказываясь прекратить свои действия, которые подвергают риску всё население мира.

Правительство США отрицает, что биологические исследования проводятся на Украине, но Россия в настоящее время обнаружила сеть биолабораторий, которая начала создаваться ещё во времена Обамы-Байдена. Бывший президент Барак Обама лично посетил некоторые из них и ему показали сосуды содержавшие смертоносные микроорганизмы. Фактически, документы Министерства обороны США от 2005 года показывают, что были планы по созданию лаборатории биобезопасности третьего уровня в Одессе. Барак Обама, ещё будучи сенатором ездил на Украину вместе с сенатором Диком Лугаром. Обама бессистемно вспомнил небезопасные условия в лабораториях, и как ему показали флаконы с чумой, сибирской язвой и другим опасным биологическим оружием. Обама раскрыл это позже в президентской речи на симпозиуме.

По совместному уменьшению угрозы Нанна-Лугара… Программа Нанна-Лугара по совместному уменьшению угрозы распространилась на Украину после того, как Обама и Лугар договорились о партнерстве с украинскими официальными лицами.



Финансируемая США биолаборатория, Временная центральная референс-лаборатория, открылась в июне 2010 года в Одессе. Биолаборатория была высоко оценена сенатором США Диком Лугаром, который объявил, что она будет играть важную роль в исследовании опасных патогенов. «Лаборатория биобезопасности уровня 3, которая является первой, построенной в рамках расширенной программы Совместного снижения угрозы Нанна-Лугара, будет использоваться для изучения сибирской язвы, туляремии и Ку-лихорадки, а также других опасных патогенов», - сказал Лугар.

Посол России в ООН Василий Небензя представил новые доказательства того, что на Украине насчитывается не менее тридцати подозрительных биолабораторий, которые финансируются Соединенными Штатами в рамках их Агентства по сокращению военной угрозы. Полный военный аудит этих биолабораторий необходим для обеспечения соблюдения США и Украиной Конвенции ООН о биологическом оружии. Небензя обвинил США и Украину в работе над штаммами чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры, лептоспироза, коронавируса и других смертельных заболеваний с использованием синтетических биологических улучшений. Эти проекты также включают в себя усиление пандемического штамма гриппа H5N1, который может привести к 50-процентной летальности. Небензя рассказал, что биологические лаборатории используют летучих мышей, вшей и блох для изучения того, как могут распространяться различные инфекционные заболевания. Полученные биоагенты могут быть созданы для нацеливания на конкретные этнические группы, а это не что иное, как целенаправленный геноцид. Лаборатории расположены недалеко от российской границы и представляют угрозу для российского народа и Европы. Небензя сообщил, что деятельность лабораторий привела к региональным вспышкам дифтерии, туберкулеза, кори, свиного гриппа и симптоматических заболеваний, напоминающих чуму. Послы США и Украины при ООН не восприняли обвинения и отрицали существование биолабораторий и проводимых там биологических исследований.

Тем не менее, Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим вопросам, дала показания на слушаниях в Сенате США и рассказала, что биолаборатории действительно существуют, и она обеспокоена тем, что содержимое лаборатории попадет в руки русских.

Пентагон тратит неисчислимые миллионы долларов американских налогоплательщиков на создание биологического оружия, нацеленное на определенные этнические группы. Для этого американцы провели отбор образцов ДНК у русских. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник войск РХБЗ генерал Кириллов. Он также рассказал, что военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов не только проводит «эксперименты» в Украине, связанные с коронавирусом летучих мышей.

«Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов граждан Украины за границу», — констатировал Кириллов. Как мы уже сообщали, Пентагон разместил биолаборатории по всему миру. А это значит, что такие же исследования проводятся и в других местах.