Добыча россыпного золота убивает природу России

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

19 марта 2022, 12:46

Фото: pixabay.com

Производство золота в России по итогам 2021 года выросло почти на 2% — до 346,42 тонны. При этом государство идёт по пути, если не запрета, то сильного ограничения на добычу россыпного золота. Так называемые россыпи буквально уничтожают окружающую среду, сообщает ТК «ЭкоПротесты.Россия».



Например, в том же 2021 году из-за добычи россыпей в Красноярском крае загрязнено 16 рек. Общая протяжённость загрязненных участков рек составила 1500 км. По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, варварская добыча россыпного золота загрязняет реки, меняет их русла, приводит к исчезновения рыбы и гибели лесов.

Добыча россыпного золота составляет 24–26% от общей золотодобычи. В последнее время в России свернуты геологоразведочные и поисково-оценочные работы по запасам россыпей, что свидетельствует о постепенном отказе от промышленной разработки этого вида золотодобычи. При этом, в Госдуме сейчас находится законопроект о добыче рассыпного золота. В случае его принятия, индивидуальным предпринимателям будет разрешено добывать россыпи в отвалах, на списанных запасах и осуществлять разработку мелких и остаточных запасов.