Минприроды: Охота на гусей на островах Колгуев и Вайгач запрещена

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18 марта 2022, 15:40

Фото: Минприроды России

Острова Колгуев и Вайгач являются важнейшими ключевыми орнитологическими территориями, местами гнездования перелетных видов водоплавающей дичи, в том числе для большинства видов гусей, обитающих на территории Европейской части России. На этих островах гнездится порядка 30-40% европейской популяции белолобого гуся и гуменника и около 40-50% мировой популяции белощекой казарки.

Основным вопросом повестки Минприроды стало рассмотрение предложений по внесению изменений в Правила охоты в части снятия запрета охоты на гусей на островах Колгуев и Вайгач, а также в 15-км зоне северного морского побережья, где охота была запрещена до 2021 года.

По результатам заседания Научно-технического совета внесение изменений в Правила охоты не поддержано, и охота на гусей на островах Колгуев и Вайгач по-прежнему запрещена.

Колгуев – остров в Северном Ледовитом океане на востоке Баренцева моря. Вайгач – остров на границе Баренцева и Карского морей. В административном отношении являются частью Ненецкого автономного округа России.