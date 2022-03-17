Из-за разрушений береговых линий старые свалки смываются в море

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17 марта 2022, 17:18

Фото: pixabay.com

Пластик, металл и бетон высовываются из почвы и разбросаны вдоль пляжей. С каждым штормом и приливом мелкие отходы и токсичные загрязняющие вещества вымываются в море.

Только в США более 800 прибрежных объектов, которые хранят токсичные отходы включая муниципальные свалки, находятся под угрозой затопления в ближайшие два десятилетия.

13 мест захоронения токсичных отходов в Техасе были затоплены во время урагана Харви в 2017 году.

Разрушение исторической свалки Fox River в Новой Зеландии во время шторма в 2019 году загрязнило 100 км береговой линии.

Наводнения и повышение уровня моря вымывают опасные отходы из старых мусорных свалок на тысячах объектов по всему миру. Только в Англии более 1 200 из 20 000 свалок находятся в прибрежных зонах, сообщает «Тhe guardian».

От Лайм-Реджиса в сторону Чармута, на пляже Ист-Клифф расположена 50-метровая скала, край которой размыло и обнажило старую свалку под названием Spittles Lane. До 1978 года в нее свозили различные металлы, включая свинец, асбест, пластмассы и химические загрязнители.

В 2008 году 400-метровый участок скалы из-за оползневого процесса рухнул, выпустив отходы в море. Ученые из Саутгемптонского университета ожидают, что остальная часть этой свалки будет размыта и рухнет в море в течение следующего столетия.

По их оценкам, до 6000 кубических метров отходов уже ушло, и что Spittles Lane по-прежнему содержит еще 42 000 кубических метров опасных захоронений.

Эта свалка в пределах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО работает в соответствии с политикой «отсутствия активного вмешательства», что означает, что нет никаких инвестиций против эрозии.

Исторически сложилось так, что выбор прибрежных мест для свалок был сознательным управленческим решением, говорит Кейт Спенсер, профессор экологической геохимии в Лондонском университете королевы Марии.

«Старые свалки не были построены для изоляции загрязнения от окружающей среды. Они были спроектированы таким образом, чтобы позволить любому токсичному химическому загрязнению или сточным водам разбавляться и рассеиваться морями на протяжении веков.

Это проблема не только в Англии. «Эти свалки являются глобальной проблемой в геологическом масштабе времени».

По всей Европе, по оценкам, существует от 350 000 до 500 000 свалок, 90% из которых предшествуют современному законодательству о контроле за отходами, требующему, чтобы свалки были выровнены и ограничены. Значительное число этих старых свалок находится в прибрежных районах или поймах.

Один из вариантов - позволить природе идти своим чередом, поскольку побережье разрушается, а свалки рушатся в море. Но это может быть опасно для здоровья человека и морской жизни.

Другой - построить существенную береговую оборону для защиты свалки и стабилизации склонов, но это сложно, дорого и не всегда возможно.

Прибрежные свалки могут быть раскопаны и перемещены на более безопасный объект внутри страны, но затраты, вероятно, будут непомерно высокими и большинство стран просто не пойдут на это оставив все как есть.