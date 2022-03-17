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В Подмосковье партия «Зеленые» попросила власти расследовать загрязнение реки Мещериха

, 16:25

В Подмосковье партия «Зеленые» попросила власти расследовать загрязнение реки Мещериха
Фото: Соцсети

Как сообщил председатель партии Андрей Нагибин, в лесу в районе реки вырыт котлован, по которому сточные воды стекают по рельефу в Мещериху, сообщает ТАСС.

Письмо министру экологии и природопользования Московской области направили экоактивисты партии «Зеленые» с  требованием провести расследование загрязнения реки Мещериха, которая протекает через памятник природы «Озера Нерское, Долгое, Круглое и их ближайшее окружение» в Дмитровском округе.

«В партию поступило множество обращений от местных жителей по поводу загрязнения реки и озер в ООПТ. Не исключено, что сброс сточных вод происходит в охранной зоне», - отметил Нагибин.

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