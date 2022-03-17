В Сочинских горах открыли пункты кормления парнокопытных

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17 марта 2022, 12:09

Фото: pixabay.com

Сотрудники горного курорта в Сочи установили 11 пунктов подкорма диких животных. Они располагаются в местах, пользующихся у животных наибольшей популярностью, на высоте до 1900 метров над уровнем моря. За угощением регулярно приходят олени, кабаны, серны и косули, об этом сообщает «НИА Экология».

С приходом календарной весны наступает и наиболее сложное время для копытных животных, обитающих в горных массивах долины рек Псоу и Мзымты. Снег еще плотно лежит на горных склонах, в этот период особенно остро ощущается серьезный дефицит кормовой базы.

В качестве корма используются наиболее полезные для парнокопытных кукуруза и соль.

Так, например зайцев следует подкармливать яблоками, сеном, овсом, лизунцом (соль в комках), кочерыжками и вымоченными в крепком рассоле высушенными ветками.

Подкармливают главным образом копытных зверей, зайцев, водоплавающую дичь и остающихся у нас на зиму птиц для того, чтобы помочь им пережить наиболее тяжелое время года. Проведенными в последние годы исследованиями доказано, что самки, не получавшие в период беременности минеральные вещества (кальций, железо, магний), приносят нежизнеспособное потомство, а в развитии самих животных наблюдаются ненормальности.