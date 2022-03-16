Российские ученые разработали технологию цифрового мониторинга и прогнозирования экологической ситуации Байкала

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16 марта 2022, 12:40

Фото: pixabay.com

Ученые Российской Академии наук из Лимнологического института (ЛИН СО РАН) создали разноплановые датчики для мониторинга состояния Байкальской природной территории. В проекте принимают участие специалисты 14 институтов Сибирского отделения РАН из Иркутска, Новосибирска, Томска и Улан-Удэ.

С их помощью «можно следить за пульсом Байкала, за изменением окружающей среды в режиме реального времени, сейчас мы стоим на пороге, когда требуется пересмотр нового технологического уклада за наблюдениями на Байкале и Байкальской природной территории», — считает директор ЛИН СО РАН доктор геолого-минералогических наук Андрей Петрович Федотов.

Центр интерактивного мониторинга ЛИН СО РАН создан в рамках крупного проекта Минобрнауки России «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической ситуации на Байкальской природной территории».

В центре с временным интервалом до десяти секунд отслеживается ряд показателей. За изменением уровня озера в режиме реального времени и с точностью до трех миллиметров следят три датчика: в поселках Листвянка, Большие Коты и Узуры. По словам Андрея Федотова, если в рамках проекта «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС» разместить такие датчики по периметру озера, то будет видна разница уровня воды в северной и южной частях Байкала. Это необходимо для выработки единого инструментария для точного определения среднего уровня озера.

Полученные данные колебания уровня рек Иркут, Селенга и Баргузин уже показали существенные различая. По данным мониторинга, два притока Байкала плавно меняют свой уровень, но в Иркуте вода может за считанные часы подниматься на несколько метров и так же быстро опускаться.

Отслеживание качества воздуха особенно актуально в свете обсуждения карбоновых полигонов и углеродного следа, в рамках мониторинга центр автоматически измеряет параметры атмосферы в Листвянке и в Иркутске, также как и параметры нарастания льда.

В этом году ученые наблюдают за толщей льда возле Листвянки. К слову, в этом году он тоньше, чем в прошлом. Следующий шаг — предсказать, когда ледовая переправа перестанет работать и лед начинает разрушаться.

Сейчас в онлайн-режиме можно следить за минерализацией вод Байкала, показателем кислотности, хлорофиллом и другими параметрами.

Необходимо установить такие зонды на очистные сооружения — это позволит объективно отслеживать состав отходов, считает Федотов.

Такой комплекс интересен не только ученым, но и МЧС, Роспотребнадзору, а также будет полезен руководству регионов.