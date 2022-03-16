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16 марта 2022, 11:54

Фото: pixabay.com

Очень странно, но борьба с загрязнением воздуха не является одной из основных задач, связанных с Целями в области устойчивого развития (ЦУР).

Загрязнение воздуха является причиной болезней для миллионов людей во всем мире, и сейчас, как никогда ранее, необходимы срочные действия для решения проблемы его последствий. Это не только улучшит продолжительность жизни, но и её качество, сообщает издание «Nature Communications».

Однако это неотложная экологическая опасность, затрагивающая всё большую часть населения мира. В настоящее время 91% населения мира проживает в местах, где уровни загрязнения превышают руководящие принципы ВОЗ или попросту допустимые приделы концентраций загрязняющих веществ в атмосфере.

По данным ВОЗ загрязнение воздуха убивает около 6,7 миллиона человек в год, главным образом из-за респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний и оказывает значительное влияние на психическое здоровье. Основные загрязнители образуются в результате сжигания ископаемого топлива для транспорта, промышленности, сельского хозяйства и кухонных плит, и, следовательно, загрязнение воздуха напрямую связано с удовлетворением многих наших основных потребностей.

Хотя загрязнение воздуха является глобальной проблемой, воздействие часто распределяется неравномерно. Промышленные процессы, связанные с производством, торговлей и потреблением товаров, являются ключевым источником загрязнения воздуха.

Загрязнение воздуха и изменение климата тесно взаимосвязаны, поскольку они имеют одну и ту же коренную причину антропогенных выбросов.

Загрязнение воздуха также физически взаимодействует с климатической системой; частицы в атмосфере влияют на температуру поверхности, а также на облака и осадки. Таким образом, изменение климата может «ухудшить загрязнение воздуха. Примером этого являются опасные загрязнители, выделяемые лесными пожарами, которые, как ожидается, станут все более частыми и интенсивными во многих частях мира.

Строгая политика качества воздуха, такая как Закон о чистом воздухе в США и аналогичная политика в Европе, или Российская программа «Чистый воздух», уже привела к сокращению загрязнения с 1970-х годов, хотя уровни все еще слишком высоки, и продолжающиеся усилия имеют решающее значение.

Высокий уровень загрязнения воздуха, с которым мы живем сегодня, является еще одной демонстрацией того, что наш неустойчивый образ жизни является одной из ключевых проблем, которые необходимо преодолеть, чтобы создать более справедливый и пригодный для жизни мир, что является конечной целью ЦУР.