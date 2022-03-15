Качество родниковой воды в Воронежской области хуже водопроводной

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15 марта 2022, 16:30

Фото: pixabay.com

По словам доцента кафедры геоэкологии и мониторинга окружающей среды ВГУ Татьяны Прожориной, более 50% родников не соответствуют требованиям по нормативам, в них много вредных примесей и воду из них опасно пить для здоровья, сообщает ТАСС.

Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) в результате исследований качества воды в Воронежском регионе пришли к выводу, что о высоком качестве родниковой воды можно забыть.

Урбанизация и активное освоение земель человеком напрямую влияет на качество питьевой воды.

«Люди считают, что родниковая вода очень хорошая по качеству. На самом деле, это мнение ошибочное: из родников пить опасно, мы доказали, что более половины родников не соответствуют требованиям по нормативам в них превышены жесткость, минерализация, содержание железа, бора, марганца, и с этим ничего поделать нельзя, воду надо просто очищать».

По ее данным, в Воронежской области из 2,5 млн жителей около 1 млн человек берут воду из децентрализованных источников: родников, колодцев, колонок, индивидуальных и общих скважин.