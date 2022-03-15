Ученые разработали способ выращивания экоцемента с помощью микроорганизмов

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15 марта 2022, 14:20

Фото: pixabay.com

Цемент имеет огромный углеродный след, на долю которого приходится до 8 процентов от общего объема глобальных выбросов. Большая часть этого происходит от процесса нагрева известняка до очень высоких температур. Это не только использует огромное количество энергии, но и высвобождает углекислый газ напрямую.

Стартап Biomason научился делать экобетон, специалисты больше не запекают известняк, а «выращивают» его с помощью микроорганизмов, об этом сообщает «Spring wise».

Технологию учёные позаимствовали у кораллов. Микроорганизмы откладывают слои карбоната кальция — это происходит при комнатной температуре.

А затем карбонат кальция склеивает цементную заготовку так, что получается бетон ещё прочнее, чем созданный традиционным путём. Получается экологично и очень долговечно.

Решение проблемы высокой экологической стоимости производства бетона занимает очень высокое место в списке зеленых исследований. Некоторые из других идей, включают производство цемента на солнечных батареях и биобетона, изготовленного из сорняков и раковин.