В Англии увеличивают пошлины на автотранспорт в зависимости от выбросов СО2

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15 марта 2022, 13:55

Фото: pixabay.com

Пошлина за авто в Англии вырастет – и будет зависеть от возраста автомобиля, его стоимости, размеров двигателя и выбросов СО2.

Самым главным показателем станут выбросы углерода: если их 0, налог платить не надо. Для всех остальных он вырастет до £165 (~₽27 тысяч) в год, а в первый год пошлина составит от £25 (~₽4 тысячи) до £230 (~₽38 тысяч), сообщает издание «ЕСНО».

Если у вас есть инвалидность и инвалидная коляска, такая как скутер, вы получаете надбавку за мобильность военных пенсионеров или получаете компонент повышенной мобильности выплаты личной независимости.

Вам не нужно платить налог на «исторические транспортные средства», то есть транспортное средство, которому 40 или более лет.

Это кажется справедливым и точно замотивирует людей задуматься об экологичности перед покупкой нового автомобиля.