«Проявление уважения»: возрождение японской техники, которая обещает рыбе лучший способ умереть

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14 марта 2022, 11:56

Фото: pixabay.com

Многие из японских семей, которые ловили рыбу в течение нескольких поколений, используют традиционные методы, а точнее сети для ловли большого количества рыбы, которая затем медленно задыхается на суше.

Но некоторые, используют технику, которая появилась в Японии несколько веков назад. Это метод забоя рыбы, который имитирует процесс, называемый ike jime (Айк Джиме), основанный на простом научном принципе: чем меньше травм испытывает рыба, тем дольше плоть остается свежей, пишет «Тhe guardian».

Айк Джиме начинается еще до того, как рыбу вытаскивают из воды. Он опирается на манипуляции, температуру и гигиену - три фактора, которые обычно не принимаются во внимание. Рыбу ловят выборочно с помощью крючков, а не сетей, и всегда вынимают из воды еще живой, чтобы была возможность бросить её обратно, если размер недостаточно велик.

После того, как рыба была поймана, небольшой нож традиционно используется для быстрого отрезания головного мозга от спинного мозга. После того, как она была парализована, рыбу помещают в ледяную воду, чтобы от 80% до 90% ее крови сливалось из ее тела. Эксперты говорят, что это самый важный шаг, так как именно кровь, содержащая заведомо рыбный вкус, способствует короткому сроку хранения.

Побудить традиционные рыболовецкие общины перейти от модели, способствующей массовому вылову, к модели, которая берет только то, что необходимо, достаточно сложно.

Рыба обычно не рассматривается в рамках прав животных, но это свидетельствует об уважении к её личности. Если рыбаки перейдут на такой способ ловли, то это в значительной степени скажется на улучшение окружающей морской среды и её биоразнообразия.