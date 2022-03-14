Арктический совет прекратил своё существование

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14 марта 2022, 11:06

Фото: pixabay.com

Арктический совет, который является основным механизмом диалога государств по северной проблематике, перестал действовать на фоне демонстративного отказа западных стран от любых контактов с Россией. Последним из арктических структур прекратил сотрудничество с Россией Совет Баренцева-Евро-Арктического региона (СБЕР; The Barents Euro-Arctic Council, BEAC), сообщает издание «Акценты».

Фактически, Запад бойкотирует совместную реализацию множества полезных программ, среди которых — программа арктического мониторинга и оценки, сохранения арктической природы и фауны, защиты арктической морской среды, а также программа по предупреждению, готовности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Останется ли Арктика мирной?

Непримиримую позицию заняли лидеры Евросоюза, а также Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и США. При этом остальные участники Арктического совета придерживаются куда более спокойных взглядов.

В их совместном заявлении опубликованном в EADaily говорится: «Учитывая вопиющее нарушение Россией международного права, нарушения основанной на правилах многосторонности и принципов и целей Совета Баренцева/Евро-Арктического региона, у Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Европейского союза нет иного выбора, кроме как приостановить деятельность России в Баренцевом/Евро-Арктическом сотрудничестве».

Кроме того, в отдельном совместном заявлении ЕС, Исландии и Норвегии сообщается, что они приостановили до дальнейшего уведомления всю деятельность в рамках политики Северного измерения, в которой участвуют Россия и Беларусь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию. Она указала, что без России существование СБЕР теряет смысл. По сути, СБЕР превращается в закрытый клуб, обслуживающий интересы Евросоюза.

На фоне санкций основными партнерами для реализации научных проектов в Арктике могут стать Китай и Южная Корея. Также есть реальная возможность заинтересовать участников из стран БРИКС. В частности, международными предполагается сделать арктические станции «Снежинка» в Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области.

При этом Запад прекрасно осознает значение Арктики и важность диалога с Россией. Москва в этой ситуации старается поддерживать спокойный тон. Так, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов подчеркнул, что северные земли имеют уникальный формат и должны оставаться территорией мира.

Несмотря на отказы западных стран, Россия намерена в полном объеме сохранить проектную деятельность в Арктике. Создается система мониторинга многолетней мерзлоты, ведутся климатические наблюдения. В апреле состоится международный форум «Арктика — территория диалога».