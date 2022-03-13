НАСА признает, что, возможно, пришло время изучить секс в космосе

НАСА долгое время избегало вопроса о сексе между астронавтами. Тем не менее, НАСА недавно признало, что, возможно, пришло время рассмотреть возможность поиска способа изучения предмета, помимо тестов с использованием животных, об этом сообщает «Dailymail».
НАСА говорит, что рассматривает возможность изучения секса в космосе, поскольку это «имеет решающее значение» для будущих дальних миссий на Луну и Марс, которые могут привести астронавтов к удалению от Земли в течение многих лет.
В то время как люди, отправляющиеся в космос на длительные сроки, в настоящее время являются профессиональными астронавтами, в будущем, вероятно, все больше гражданских лиц, включая пары, отправятся на орбиту.
Некоторые из них захотят присоединиться к 62-мильному клубу, особенно если предложения по будущим космическим отелям будут реализованы.
Понимание секса и того, как он будет работать в условиях низкой гравитации, имеет важное значение для успеха миссий в дальний космос и строительства внеземных поселений, объяснили ученые из Университета Конкордия в Монреале.
«Если в будущем будет выявлена потребность в более глубоком исследовании репродуктивного здоровья в космосе, НАСА предпримет соответствующие шаги».
Ожидается, что путешествие на Марс займет от семи до девяти месяцев в каждую сторону, причем более года на поверхности Красной планеты будет жить под куполами.
Не исключено, что астронавты могли бы зачать ребенка, а затем родить его в космосе между покиданием Земли и прибытием на Красную планету.
«Ракетостроение может привести нас в космическое пространство», — считают канадские ученые, но «именно человеческие отношения будут определять, будем ли мы процветать».
В то время как были некоторые незначительные исследования на МКС, изучающие секс среди животных. Это включало плодовых мух, червей, улиток, медуз, рыб, лягушек, куриные яйца и грызунов.
Но никогда не было подробного взгляда на то, как люди могут совокупляться на орбите, так как в настоящее время неясно, смогут ли люди вообще спариваться в космосе.
Канадская команда хочет, чтобы НАСА, ЕКА, SpaceX, Blue Origin или одно из других крупных агентств создали полевой офис, чтобы подробно изучить эту идею.