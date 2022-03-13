За нанесенный вред озеру Байкал «Канализационные очистные сооружения Байкальского МО» оштрафованы на 74 млн рублей

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13 марта 2022, 13:29

Фото: Соцсети

Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил в полном объеме исковые требования Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории о возмещении Муниципальным унитарным предприятием «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального образования» (МУП «КОС БМО») вреда, причиненного озеру Байкал, в размере 74 млн 600 тыс. 972 рубля.

Ещё в августе 2020 года инспекторами Росприроднадзора был выполнен отбор проб сточных вод, поступающих на очистные сооружения предприятия, очищенных сточных вод, поступающих в оз. Байкал по выпуску, а также отбор проб природной воды из озера.

Согласно результатам исследований концентрация загрязняющих веществ, поступающих в озеро Байкал в составе сточных вод, превышала норматив допустимого сброса. Суд подтвердил правомерность требований искового заявления надзорного ведомства о возмещении вреда, говорится на официальном сайте Росприроднадзора.