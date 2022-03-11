Крупнейшая ТЭЦ Приморья отказалась от сжигания угля

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11 марта 2022, 13:26

Фото: pixabay.com

Владивостокская ТЭЦ-2, которая входит в «РусГидро», больше не сжигает уголь. На природный газ уже перевели 11 из 14 котлоагрегатов, сообщает ТАСС.

Проект завершения газификации предусматривает перевод на газ еще двух котлоагрегатов. Последний оставшийся в скором времени будет выведен из эксплуатации и демонтирован.

Переход ТЭЦ на газ существенно улучшит экологическую обстановку во Владивостоке. Сократятся вредные выбросы в атмосферу, не будут накапливаться золошлаковые отходы, которые опасны для грунтовых и подземных вод, а также подвержены процессам выветривания.

Проект газификации позволит повысить эффективность работы станции и снизить удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла.

Помимо полного перевода станции на природный газ, «РусГидро» проводит масштабную модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2, в результате которой электрическая мощность станции возрастет до 574 МВт, а тепловая мощность – до 1115 Гкал/ч.