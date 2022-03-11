Крупнейшая ТЭЦ Приморья отказалась от сжигания угля

Владивостокская ТЭЦ-2, которая входит в «РусГидро», больше не сжигает уголь. На природный газ уже перевели 11 из 14 котлоагрегатов, сообщает ТАСС.
Проект завершения газификации предусматривает перевод на газ еще двух котлоагрегатов. Последний оставшийся в скором времени будет выведен из эксплуатации и демонтирован.
Переход ТЭЦ на газ существенно улучшит экологическую обстановку во Владивостоке. Сократятся вредные выбросы в атмосферу, не будут накапливаться золошлаковые отходы, которые опасны для грунтовых и подземных вод, а также подвержены процессам выветривания.
Проект газификации позволит повысить эффективность работы станции и снизить удельные расходы топлива на производство электроэнергии и тепла.
Помимо полного перевода станции на природный газ, «РусГидро» проводит масштабную модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2, в результате которой электрическая мощность станции возрастет до 574 МВт, а тепловая мощность – до 1115 Гкал/ч.