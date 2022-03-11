Исследование: Один из самых низких в мире показателей деменции, обнаружен у коренных народов Амазонки

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11 марта 2022, 11:46

Фото: pixabay.com

Новое исследование показывает, что у двух групп индейцев в боливийской Амазонии один из самых низких показателей старческого слабоумия в мире. Ученые обнаружили, что среди пожилых людей народов цимане и мосетене лишь около 1% страдают слабоумием. Для сравнения, в Соединенных Штатах с деменцией живут 11% людей старше 65 лет, сообщает телеканал «Наука».

«Похоже, что-то в доиндустриальном естественном образе жизни защищает пожилых цимане и мосетене от слабоумия», — говорит Маргарет Гатц, ведущий автор исследования, профессор психологии, геронтологии и профилактической медицины Университета Южной Калифорнии.

Авторы исследования сравнили свои результаты с систематическим обзором 15 исследований коренных народов Австралии, Северной Америки, Гуама и Бразилии. Этот более ранний обзор показал, что распространенность деменции среди пожилых людей коренного населения разных стран колеблется от 0,5% до 20%. Цифра тем выше, чем больше контактов с внешним миром и сильнее разрушение традиционного образа жизни. В этом случае коренные народы сталкиваются с повышенным риском диабета, гипертонии, злоупотребления алкоголем, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

В отличие от цимане, образ жизни в странах с высоким уровнем дохода часто подразумевает гиподинамию, много жирного и сладкого в рационе.

К 2050 году старение населения планеты и распространение других факторов приведет к утроению больных деменцией во всем мире — до 152 млн человек.

«Работая с такими народами, как цимане и мосетене, мы можем лучше понять, каким было здоровье человека до индустриализации.