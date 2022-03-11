Растения, которые не нужны людям, постепенно вымирают, говорится в исследовании

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11 марта 2022, 09:29

Фото: pixabay.com

Мрачно выглядит будущая картина биоразнообразия, поскольку анализ более 80 000 видов прогнозирует больше проигравших, чем победителей. Примером потери вида растений, не полезного для человека, является Araucaria muelleri, эндемичный хвойник Новой Каледонии, которому угрожает потеря среды обитания, лесные пожары и деятельность по добыче никеля, сообщает «Тhe guardian».

«Мы на самом деле начинаем количественно оценивать, что пройдет через небольшой промежуток времени с точки зрения чисел», - сказал Джон Кресс, почетный куратор ботаники в Смитсоновском национальном музее естественной истории и ведущий автор статьи.

«Это не будущее, это происходит. Многие виды растений вымрут уже «завтра», потому что люди в них не нуждаются. И я думаю, что это часть тревожного звонка, который мы пытаемся донести сегодня.

Исследователи из Смитсоновского института решили точно классифицировать, какие виды растений были наиболее затронуты людьми с начала антропоцена - геологической эпохи, отмеченной глубоким воздействием человека на Землю, в которой люди были ответственны за глобальное потепление, обезлесение и другие негативные результаты индустриализации.

Они проанализировали данные о 86 592 видах сосудистых растений, собрав информацию из международных баз данных о различных видах использования этих растений: будь то сельскохозяйственные культуры, которые экономически важны для человека, инвазивные виды сорняков, исчезающие виды, которые необходимо защищать, или редкие виды, которые участвуют в незаконной торговле, например.

На основе этой информации они создали категоризацию того, как растения живут и будут жить в будущем, описав восемь различных категорий и заключив, что гораздо больше видов растений столкнутся с вымиранием из-за деятельности человека на Земле.

Есть 6 749 растений, которые являются победителями и полезны для людей, таких как кукуруза, рис, пшеница и другие культуры, которые покрывают 40% поверхности планеты, и растения, которые вымерли в дикой природе, но выживают в городах, таких как дерево гинкго, посаженное в каждом квартале Нью-Йорка по словам Кресса. Кроме того, есть 164 растения, которые являются победителями и не полезны для человека, в основном инвазивные, сорные виды, такие как кудзу, также известный как «виноградная лоза, которая съела юг».

Около 20 290 видов растений классифицируются как проигравшие, в основном потому, что они не полезны для человека, и они уже признаны исчезающими видами, такими как дерево магнолии из Гаити, которое было вырублено на дрова и не растет нигде больше. Меньшие линии видов растений, такие как саговники, семейство кипарисов, таких как секвойи и можжевельники, и древнее семейство хвойных деревьев, называемых араукариалами, скорее всего, полностью исчезнут.

Ученые назвали 26 002 вида потенциальными проигравшими, а 18 664 вида потенциальными победителями. Последние две категории — это категории растений, которые в настоящее время считаются нейтральными, и 571 вид растений, которые уже вымерли.

Результаты показывают, что в будущем будет намного меньше биоразнообразия, что, в свою очередь, приведет к потере разнообразия животных и сделает экосистемы еще более уязвимыми перед лицом экстремальных погодных условий, изменений климата или большей деградации из-за воздействия человека.