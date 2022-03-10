Свалка устаревшей электротехники достигла веса Великой Китайской стены

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10 марта 2022, 13:20

Фото: pixabay.com

Эксперты подсчитали, что в прошлом году люди отправили на свалки более 55-57 млн тонн электроники. Это количество гаджетов перевешивает самое тяжёлое сооружение, созданное человеком, — Великую Китайскую стену, сообщает Метеовести со ссылкой на «Экосферу».

Мировое количество выкидываемой электроники ежегодно увеличивается на 3-4%, то есть на 2 миллиона тонн. Это всевозможные телефоны, холодильники, компьютеры, микроволновки и множество других товаров. Об этом в своем отчёте рассказали эксперты ассоциации WEEE Forum (форума по утилизации отходов электронного и электрического оборудования).

В составе некоторых присутствуют токсины, тяжелые металлы, опасные соединения в пластмассе, многие из которых (например, свинец, ртуть, марганец и хром) приводят к частичным нарушениям в организме человека. Они вызывают психические расстройства у детей, приводят к астме и сказываются на здоровье плода в утробе матери. Поэтому электрохлам необходимо правильно перерабатывать.

Из отчета становится ясным, что, несмотря на серьёзные последствия, большая часть выброшенных вещей не утилизируется, а оседает на свалках или сжигается, что, несомненно, влияет на качество питьевой воды и загрязнений воздуха.

К 2030 году прогнозируется увеличение до 74 млн тонн различного электрохлама.