Исследование: ГМО вредны, их следует избегать любой ценой

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10 марта 2022, 12:49

Фото: Сancer news

ГМО являются результатом генной инженерии, где определенные гены вставляются в ДНК растений. Эти гены, которые предназначены для того, чтобы сделать продукты устойчивыми к определенным вредителям и гербицидам, обычно получены из вирусов и бактерий. Исследование показывает, что организм человека не в состоянии переносить или подавлять действия ГМО на свой организм, пишет издание «Сancer news».

Исследования, проведенные на животных, показали, что ГМО увеличивают риск потенциально вредных заболеваний, что приводит к запрету их во многих странах мира.

Например, изучение влияние ГМО-картофеля на крыс показало, что у животных начались проблемы с развитием органов. Были выявлены проблемы с метаболизмом и иммунной функцией.

Сейчас никакие правила не требуют, чтобы пищевые продукты, полученные из ГМО, были маркированы, поскольку одни и те же стандарты безопасности применяются ко всем продуктам, регулируемым FDA. Тем не менее, ученые считают, что ГМО-продукты должны быть маркированы, так как они «существенно отличаются» от своих натуральных аналогов.

ГМО могут вызывать аллергические реакции, особенно если они содержат гены аллергенов. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует генным инженерам использовать ДНК из аллергенов, чтобы избежать возникновения проблем.

Например, исследование показало, что, когда ген из бразильского ореха был включен в соевые бобы, люди с аллергией на орехи имели серьезные реакции на сконструированный продукт.

Некоторые исследования показывают, что потребление ГМО в качестве основных источников пищи может ингибировать естественную способность усваивать витамины из натуральной пищи, что означает, чем больше ГМО потребляется, тем больше вероятность развития дефицита питательных веществ у человека.