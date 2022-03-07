The Guardian: Могут ли искусственные фекалии возродить экосистему океана?

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7 марта 2022, 10:45

Фото: pixabay.com

Сегодня мировая популяция китов составляет всего 5% от того, что оценивалось 400 лет назад. Через несколько недель международная группа ученых запустит необычный морской исследовательский проект. Они будут пылить поверхность Индийского океана искусственными китовыми фекалиями, сообщает «The Guardian».

Научный эксперимент надеется восстановить жизненно важные питательные вещества в океане, используя поддельные экскременты, которые когда-то были произведены находящимся под угрозой исчезновения млекопитающим.

Цель этого экскрементного эксперимента проста. Он заключается в том, чтобы определить, можно ли перезагрузить морские экосистемы, которые были лишены питательных веществ, и в процессе восстановить сокращающиеся популяции рыб.

«Киты едят крошечных ракообразных, называемых крилем, обычно примерно на 300 метров ниже уровня моря», - сказал сэр Дэвид Кинг, бывший главный научный советник правительства Великобритании и один из руководителей проекта.

«На этой глубине давление их задних сторон настолько велико, что они не могут какать. Поэтому они выходят на поверхность – чтобы получить воздух, а также для того, чтобы облегчить себя. Затем они создают плавающий слой экскрементов, и, когда солнечный свет падает на него, там растет фитопланктон, и это обеспечивает пищу для рыб», — добавил Кинг, который сейчас возглавляет Центр восстановления климата в Кембриджском университете.

Проблема в том, что популяция китов на планете в настоящее время составляет всего 5% от ее предполагаемого уровня 400 лет назад, китобойный промысел нанес ужасный урон крупнейшим в мире морским млекопитающим. В результате океан был лишен выведенных питательных веществ, которые обеспечивали пропитание для рыбы. «Нам нужно найти способ восстановления запасов», — сказал Кинг.

Проект регенерации морской биомассы, как его деликатно называют, направлен на то, чтобы исправить это. При поддержке группы крупных морских лабораторий, включая Океанографический институт Вудс-Хоул в Массачусетсе и Институт морских исследований в Гоа, ученые собираются запустить ключевой эксперимент для определения осуществимости проекта. В Гоа есть огромный завод по производству риса, основным отходом которого является рисовая шелуха», — сказал Кинг. «Это ляжет в основу нашего эксперимента с искусственными китовыми фекалиями, который пройдет в Аравийском море. Запеченная, а затем смешанная с питательными веществами, шелуха будет плавать на поверхности океана, и мы сможем затем изучить [их], чтобы увидеть, будет ли фитопланктон расти там и заменять то, что киты раньше обеспечивали».

Кинг подчеркнул, что первоначальный эксперимент, который должен быть проведен в следующем месяце, будет ограничен по размеру и продлится всего несколько недель, хотя он также подчеркнул потенциальную пользу. «Помимо того, что фитопланктон обеспечит пищу для рыб, он также будет поглощать углекислый газ, поэтому есть второй потенциальный выигрыш, который проект может обеспечить для планеты».