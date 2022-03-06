Единственного европейского панголина из раннего плейстоцена описали по плечевой кости

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6 марта 2022, 17:05

Фото: www.tandfonline.com

Учеными были обнаружены части почти полной плечевой кости панголина из раннего плейстоцена. Летопись окаменелостей для ящеров скудна. Современные биогеографические данные свидетельствуют о том, что эта клада возникла в Европе, хотя панголины, по-видимому, исчезли из европейской палеонтологической летописи во время среднего миоцена, когда они, как предполагалось, были вытеснены в более тропическую и субтропическую экваториальную среду из-за глобальных тенденций похолодания, сообщает «tandfonline».

Учеными были обнаружены части почти полной плечевой кости панголина из раннего плейстоцена (∼2-1,9 млн лет назад) в Грэнчану, Румыния.

Эта окаменелость пересматривает это предыдущее понимание эволюции и биогеографии панголина и представляет собой как самого молодого ископаемого панголина из Европы, так и единственную окаменелость из плейстоценовой Европы.

Новый вид, описанный здесь, Smutsia olteniensis, sp. nov., имеет несколько синапоморфных признаков с другими видами Smutsia, которые в настоящее время встречаются только в Африке. Тем не менее, по сравнению с существующей Smutsia, он имеет несколько уникальных черт, которые отличают его, в том числе более длинный и узкий энтепикондил, увеличенный гребень супинатора и увеличенный большой бугорок.

В совокупности этот уникальный набор особенностей оправдывает описание нового вида. Этот образец окончательно демонстрирует, что панголины присутствовали в Европе во время плейстоцена. Кроме того, Smutsia ранее считалась африканским таксоном, со старейшим образцом из Южной Африки в ∼ 5 млн лет и живыми видами, найденными по всей Африке. Этот образец теперь демонстрирует, что Smutsia ранее имела гораздо больший биогеографический диапазон. Наконец, Grăunceanu был реконструирован, чтобы состоять из относительно открытых лугов и лесов, что является необычной средой обитания для большинства панголинов.

Внешне, по ряду особенностей панголины близки к броненосцам и муравьедам.