Европейские экологи требуют замены канализации для расчистки брюссельского канала

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

5 марта 2022, 14:29

Фото: pixabay.com

Представители 23 экологических организаций Брюсселя написали открытое письмо министру окружающей среды Брюсселя Алену Марону и министру-президенту Руди Вервоорту. Как сообщает «НИА Экология», представителей власти призвали к конкретным действиям по очистке брюссельского канала.

Дождевая вода попадает в коллекторы, где смешивается с отходами канализации и 8 – 10 раз в месяц изливается в канал.

Авторы письма заявляют, что необходимо обновить существующую канализационную систему. В противном случае канал не просто продолжит регулярно загрязняться, но и не останется шансов для жизни в нём соответствующей фауны.

Вообще у старушки Европы не всё гладко с выбросами нечистот в водоемы и их очисткой.