На мониторинг многолетней мерзлоты направят порядка 2 млрд рублей

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4 марта 2022, 14:09

Фото: pixabay.com

По словам председателя Общественного совета при Минприроды России Александра Закондырина, изучение многолетней мерзлоты важно для ведения хозяйственной деятельности промпредприятиями, для безопасности проживания жителей и во избежание техногенных катастроф на уже существующих застройках и инфраструктурах, сообщает ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты. По предложению главы Минприроды Александра Козлова, государственная система будет создана на базе Росгидромета.

Вечная мерзлота занимает 65 процентов площади России. Из диссертации Энвера Ибрагимова следует, что из-за таяния вечной мерзлоты, «по данным МЧС РФ, аварийность на магистральных нефтегазопроводах продолжает ежегодно расти с трендом около 10% в год.

Еще выше аварийность на промысловых трубопроводах и сооружениях инфраструктур (в Надыме и Уренгое, на месторождениях Ямбургском и УКПГ Медвежьем и других), где происходит от 40 до 50 тысяч аварий в год, со значительными потерями нефти и экологическим ущербом».

Только в Западной Сибири ежегодно происходит около 35 тысяч аварий на нефте- и газопроводах, около 21% из них вызваны механическими воздействиями и деформациями.

На нефтяных месторождениях одного лишь Ханты-Мансийского автономного округа происходит около 2000 аварий в год.

Причиной аварий являются неравномерная осадка грунта при понижении кровли вечномерзлых пород. То есть, мерзлота деградирует от повышения температуры воздуха и это надо как-то учитывать сейчас при реализации новых проектов промышленных и бытовых.

«В Якутске уже к концу 2000 года 34 % капитальных сооружений (374 жилых дома) находились в аварийном состоянии, было зафиксировано 20 крупных обрушений зданий. В Норильске число аварийных жилых и общественных зданий достигло 165.