Исследование: Ни одна крупная нефтяная компания не находится на пути к переходу на более экологичную бизнес-модель добычи

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4 марта 2022, 12:47

Фото: pixabay.com

Несмотря на постоянные разговоры о низкоуглеродных технологиях и целях по снижению выбросов парниковых газов компаний BP, Chevron, ExxonMobil и Shell не стоит ничего кроме высокопарных заявлений. К такому главному выводу пришла группа ученых, проанализировавших деятельность этих нефтегазовых гигантов за последние 12 лет, сообщает «journals.plos.org».

Энергетические продукты крупных нефтяных и газовых компаний внесли значительный вклад в глобальные выбросы парниковых газов (ПГ) и планетарное потепление за последнее столетие. Таким образом, декарбонизация мировой экономики к середине века, чтобы избежать опасного изменения климата, не может произойти без глубокой трансформации их бизнес-моделей, основанных на ископаемом топливе, говорится в исследовании.

Кроме того, финансовый анализ показывает сохраняющуюся зависимость бизнес-моделей этих компаний от ископаемого топлива наряду с незначительными и непрозрачными расходами на чистую энергию. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что переход к бизнес-моделям чистой энергетики не происходит, поскольку масштабы инвестиций и действий не соответствуют заявленным публичным дискусом.

Согласно предоставленным данным, за исследуемый период европейские BP на чистую энергию потратила 2%, а Shell – 1,33%. Американские Chevron и ExxonMobil значительно отстают: общие капитальные расходы составляют всего 0,23% и 0,22%. При этом, если посмотреть на второй график, то ExxonMobil в принципе не производила чистую энергию все это время, но даже глобальная мощность возобновляемых источников энергии BP, крупнейшей из четырех компаний, составляет всего 2000 МВт, что эквивалентно примерно двум крупным газовым электростанциям.

Представители самих компаний ответили на исследование примерно одинаково туманно: что все они планируют играть важную роль в переходе к будущему с более низким уровнем выбросов, при этом сохраняя инвестиционную гибкость в портфеле развивающихся возможностей, включая, например, улавливание углерода, водород и биотопливо, чтобы максимизировать доход акционеров.

Учитывая отсутствие данных из первых рук о ежегодных расходах на чистую энергию в согласованном формате из года в год, исследователи могут попытаться получить такие данные и определить стандарты того, какие инвестиционные цели следует считать «чистой энергией» из открытых источников, публичных докладов и инвестиций компаний.