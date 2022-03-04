Микробиологи нашли способ отказаться от грязных удобрений в сельском хозяйстве

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4 марта 2022, 09:12

Фото: pixabay.com

В штате Вашингтон вездесущая диазотрофная почвенная бактерия Azotobacter vinelandii была широко изучена в качестве организма для биологической фиксации азота. Этот штамм бактерий, который удобряет растения и снижает загрязнение воды, об этом сообщает «journals.asm.org».

Бактерия производит аммиак в больших количествах и в любых условиях. Это означает, что растениям больше не нужны разного рода удобрения.

Экологическая особенность этого исследования, что избытки бактерий и их деятельности не попадают в воду, водоросли не цветут, уровень кислорода не падает, рыба не умирает.

Существует значительный интерес к разработке аммоний-экскретирующих бактерий для использования в сельском хозяйстве для содействия росту растений в фиксированных азотоограничивающих условиях.

Ученые пришли к выводу, что штаммы могут быть получены путем простого редактирования генов для получения перспективных биоудобрений, способных передавать азот сельскохозяйственным культурам.